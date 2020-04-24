Правительство предлагает всем банкам активно включиться в ипотечное кредитование

Об этом заявил 24 апреля журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев во время посещения ОАО «Керамин».

«Порядка 60% продукции этого предприятия уходит на экспорт. Кроме того, выпускаются новые виды востребованной продукции, например, плитка больших форматов», — цитирует Кухарева пресс-служба правительства.

«В этом плане ограничений нет, мы предлагаем всем банкам активно включиться в эту работу (ипотечное кредитование). Предварительно уже проведены переговоры со всеми банками, они в свою очередь изучают возможные подходы. Кстати, банки активно участвовали в подготовке проекта указа и их предложения тоже учитывались. Думаю, в ближайшее время работа в этом направлении будет серьезно развиваться», — отметил вице-премьер.

Кухарев высказал мнение, что недавно подписанный указ «Об ипотечном жилищном кредитовании» является документом, которого ждали все. «Мы серьезно поработали над этим документом и готовили его с учетом нашего закона об ипотеке и опыта зарубежных стран, проработали все проблемные моменты, с которыми сталкивались ранее. Надеемся, этот указ предоставит больше возможностей для потребителей и новые инструменты для приобретения жилья, — сообщил он. — Сейчас готовим еще один важный нормативно-правовой документ — это указ о жилищно-строительных сбережениях. Ипотека и жилищные сбережения — те механизмы, которые, на наш взгляд, позволят значительно расширить возможности граждан в приобретении жилья».