Особый путь: в Беларуси в разгар пандемии пройдет республиканский субботник

Несмотря на то, что в последние дни в Беларуси значительно увеличилось количество заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 (на 24 апреля — 8773), сегодня во всех регинах страны пройдет республиканский субботник.

Фото пресс-службы президента

Решение об этом приняло правительство.

Как сообщалось ранее, 50% заработанных денег останутся в распоряжении облисполкомов и Мингорисполкома и будут направлены на «подготовку детских загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону, в том числе на развитие и укрепление их материально-технической базы, благоустройство и приведение в надлежащее состояние населенных пунктов, а также ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны».

50% облисполкомы и Мингорисполком перечислят в Минфин, а тот направит их Национальному художественному музею для «завершения работ на I и IV пусковых комплексах объекта «Реставрация и приспособление единого комплекса зданий Национального художественного музея Республики Беларусь» и Гомельскому облисполкому для финансирования объекта «Реконструкция братского захоронения на месте сожженной деревни Олы в Светлогорском районе Гомельской области»».

При участии в субботнике некоммерческих организаций по решению коллективов работников этих организаций денежные средства могут перечисляться в размерах, определяемых добровольно самими коллективами, в соответствии с порядком, устанавливаемым Министерством финансов.

Удержание нанимателями денежных средств из заработной платы работников, для которых 25 апреля является рабочим днем, производится с их согласия в размерах, определяемых добровольно самими коллективами работников.

Тема субботника вызвала дискуссию в обществе. Некоторые структуры открыто выступили против. Так, БСДП (Грамада) призвала белорусов воздержаться от посещения массовых мероприятий, в том числе объявленного на 25 апреля субботника и парада 9 мая.

Глава Белорусского конгресса независимых профсоюзов Александр Ярошук по поводу субботника обратился к генеральному директору Международной организации труда Гаю Райдеру. В частности он отметил, что «сейчас власти готовят биологические бомбы по всей стране», а также призвал трудящихся к «массовому бойкоту субботника».

В свою очередь Александр Лукашенко во время поездки в Бобруйск заявил, что не видит оснований для его переноса или отмены.

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