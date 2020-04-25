Путин изменил дату окончания Второй мировой войны

/ Мир
Просмотров: 3356

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, которым изменена да окончания Второй мировой войны.

Таким образом, в России с сегодняшнего дня этой датой официально будет значиться 3 сентября 1945 года (закон был принят Госдумой и одобрен Совфедом).

Отметим, что во всем мире окончание крупнейшей войны в истории человечества отмечается 2 сентября. Именно в этот день в 1945-м в 09:02 по токийскому времени на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии.

 
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Вторая мировая война Персона: Владимир Путин

Другие материалы на эту тему:

В 93 года на скамье подсудимых: начался процесс над бывшим охранником концлагеря

В 93 года на скамье подсудимых: начался процесс над бывшим охранником концлагеря

Президент ФРГ по-польски извинился за преступления нацистской Германии

Президент ФРГ по-польски извинился за преступления нацистской Германии

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Лукашенко пригласили в Польшу переписывать историю

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Лукашенко пригласили в Польшу переписывать историю

Выставка: белорусы в составе Войска польского

Выставка: белорусы в составе Войска польского