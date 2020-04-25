Путин изменил дату окончания Второй мировой войны

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, которым изменена да окончания Второй мировой войны.

Таким образом, в России с сегодняшнего дня этой датой официально будет значиться 3 сентября 1945 года (закон был принят Госдумой и одобрен Совфедом).

Отметим, что во всем мире окончание крупнейшей войны в истории человечества отмечается 2 сентября. Именно в этот день в 1945-м в 09:02 по токийскому времени на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии.