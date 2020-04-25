Приготовление к субботнику с участием Лукашенко попало на фото

В республиканском субботнике, который пройдет во всех регионах страны, примет участие Александр Лукашенко.

Сегодня глава государства в компании приближенных лиц будет сажать лес.

Фото приготовления к президентскому субботнику опубликовал телеграм-канал «Пул первого».

Напомним, решение о проведении республиканского субботника, который в этом году пройдет на фоне пандемии коронавируса нового типа, было принято правительством.

Александр Лукашенко во время поездки в Бобруйск заявил, что не видит оснований для его переноса или отмены. Он также заявил, что на выходных будет находиться в регионе, пострадавшем от аварии на Чернобыльской АЭС: «Я в это время несколько дней буду жить на юге, и там мы что-нибудь подыщем. Какой-нибудь лес посадим».

Только самые важные новости в наших каналах в Telegram и Viber ! Подпишитесь!

Главное о коронавирусе: