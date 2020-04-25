Очередной гуманитарный груз из Китая с тестами и средствами защиты для медиков прибудет в субботу в Минск
Очередная партия гуманитарного груза для борьбы с СOVID-19 будет доставлена из Китая в Беларусь.
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Вес груза — более 50 тонн, объем — порядка 500 кубометров (для сравнения: «Ил-76» способен взять на борт не более 180 кубометров груза).
Заказчиком партии гуманитарной помощи из Китая выступает МЧС Беларуси, организатором его получения в КНР — МИД. Министерство транспорта и коммуникаций уполномочено обеспечить доставку и сопровождение груза в страну.
Также в ближайшее время самолетами «Авиакомпании Трансавиаэкспорт» будет выполнено еще несколько рейсов по доставке в Беларусь гуманитарных грузов из Китая по заказу отечественных коммерческих организаций.
В предыдущий раз гуманитарный груз весом 32 тонны для борьбы с СOVID-19 был доставлен из Китая 17 апреля военным самолетом.
В начале февраля Беларусь стала первой страной в мире, которая оказала гуманитарную помощь КНР. В китайский город Ухань доставили 40 тонн медресурсов для борьбы с COVID-19.