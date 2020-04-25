Лукашенко: что будет с нами после этого психоза и инфекции, не может сказать никто

Президент Беларуси 25 апреля принимает участие в республиканском субботнике, занимаясь посадкой деревьев на территории национального парка «Припятский».

По информации портала president.gov.by , в двадцатых числах апреля Александр Лукашенко по традиции посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. В этот раз поездка совпала с проведением в стране республиканского субботника, и глава государства решил принять участие в работах на территории национального парка «Припятский».

Здесь с целью возобновления лесных насаждений президентской бригадой было высажено 8 тыс. саженцев сосны на площади в полтора гектара.

«Субботник — это то доброе, что мы взяли из того периода и не только, — отметил в беседе с журналистами президент. — Вот вся идеология. Ничего не выбрасывать. Чтим свою историю, берем лучшее. Ну и актуализируем на фоне сегодняшних событий».

Посадка деревьев, добавил Лукашенко, это вклад в экологию, забота о природе. «Вы заметили, а некоторые Telegram-каналы, из-за которых мы паримся каждый день, — а зря — этого не заметили: я когда-то сказал, что Он (Господь. — Прим.) увидел, что мы безобразно относимся к экологии, к образу жизни, который у нас совсем не соответствует тем критериям, которые должны быть, и ударил нас по голове (имеется в виду вспышка пандемии коронавируса. — Прим.). Поэтому мы пытаемся если не выровнять ситуацию, то хотя бы защитить себя и своих близких этими шагами», — подчеркнул он.

Как сообщает телеграмм-канал «Пул Первого», представители СМИ спросили у Лукашенко про послание народу и парламенту:

«Знаете, здесь нет никакой конспирологии, — пояснил президент. — Это послание было запланировано на середину апреля. Конкретной даты не было. Как только готово было бы послание и оно соответствовало духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля. Но ситуация с коронапсихозом, инфекциями, ну а потом объявленной пандемией, согласитесь, разительно изменили ситуацию не только в нашей стране, но и во всем мире. Вот представьте президента на трибуне сегодня. И что он может сказать? Я задавал много вопросов, вы это слышали, что будет с нами после этого психоза и инфекции? Кто сегодня может сказать, что будет? Никто»