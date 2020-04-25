В Беларуси число подтвержденных случаев COVID-19 приближается к десяти тысячам

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 9.590, скончались 67 человек, выздоровели 1.573 пациента, сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

На снимке: контрольные посты из сотрудников ГАИ и медработников на границе Пинского и Лунинецкого районов Брестской области. Фото: БелаПАН.

Таким образом, за последние сутки умерло еще четыре человека, а общее количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 817, что является новым суточным рекордом прироста заболевших в Беларуси.

Всего проведено 139.295 тестов. «За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 67 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Минздрав вновь не обнародовал цифры заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания».

Десять дней назад Минздрав прогнозировал, что рост числа подтвержденных случаев коронавирусной инфекции по 300-400 в сутки продлится еще две-три недели, после чего пойдет на спад.

На брифинге 24 апреля замминистра здравоохранения Елена Богдан заявила, что ситуация по-прежнему остается контролируемой. По ее словам, в 85—87% случаев заболевание протекает в бессимптомной и легкой формах, под особым контролем врачей находятся 114 пациентов, часть из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Богдан подчеркнула, что все пневмонии теперь «расцениваются как коронавирусные».

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