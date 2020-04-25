Лукашенко: в новой пятилетке, скорее всего, будем иметь новую Конституцию

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В новой пятилетке скорее всего будем иметь новую Конституцию, заявил Александр Лукашенко, общаясь 25 апреля с журналистами в ходе субботника на территории национального парка «Припятский», передает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент на субботнике в Петриковском районе. Фото: president.gov.by

Говоря о причинах переноса планировавшегося в апреле послания президента народу и парламенту, Лукашенко отметил что по целому ряду фундаментальных вопросов, если бы послание состоялось в намеченные сроки, ответы есть. Например, в отношении предстоящих в Беларуси президентских выборов. «Тут можно однозначно сказать, что мы их будем проводить по Конституции, как я и обещал», — подчеркнул белорусский рукводитель.

«По каким-то другим вопросам мы можем однозначно дать ответ. Основные, допустим, параметры и вопросы будущей пятилетки. Потом вопрос Конституции (он же не снимается). Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке скорее всего будем иметь новую Конституцию. Есть вопросы, на которые есть ответы. И очень много вопросов, их больше, на которые ответа нет», — сказал Лукашенко.


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Вопрос внесения изменений в Конституцию обсуждается около двух лет. О том, что концепция изменений в Основной закон еще не разработана, Александр Лукашенко заявил, выступая с ежегодным посланием народу и парламенту 19 апреля прошлого года. «Меня все время в СМИ спрашивают, особенно в интернете, подталкивают: ну скажи что-нибудь по Конституции. Ну что, говорить о вариантах каких-то не стоит. Это только варианты, мы еще даже не выработали концепцию изменения этой Конституции, она появится тогда, когда я получу предложения от разных слоев нашего общества», — сказал официальный лидер.

При этом он описал свое видение структуры власти: «Надо наделять властными полномочиями другие структуры и ветви власти. Чтобы за экономику отвечало правительство вместе с парламентом. Национальный банк не должен быть в стороне. Контроль будут осуществлять структуры по разным направлениям, варианты уже отработаны. Тот же КГК, другие министерства и ведомства».


Проектом новой Конституции занимается группа в Администрации президента

31 марта нынешнего года спикер Совета Республики, бывшая глава Администрации президента Наталья Кочанова заявила, что изменения в Конституцию находятся на стадии сбора предложений рабочей группой.

«Да, эта работа должна вестись, потому что жизнь меняется, все меняется. И Конституция — это не застывший документ, это Основной закон, где должны быть прописаны основные законы нашей жизни. И поэтому, конечно, создана рабочая группа в Администрации президента, и мы активно участвуем в этой работе», — отметила Кочанова  программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1».

«Вот сейчас как раз таки эта группа аккумулирует те предложения, которые появились. У государственных органов, у республиканских органов управления, у местной власти, у просто наших граждан. Поэтому сейчас пока накапливаются те предложения, которые поступают в эту рабочую группу. Ну а потом будет вестись работа в дальнейшем над структурированием этих предложений, над тем, что можно включать, что нужно — и нужно ли — и когда. То есть пока это вот такой эволюционный путь работы над этим важным, важнейшим законом в нашей стране», — заявила спикер Совета Республики.

Верховный совет принял Конституцию 15 марта 1994 года, была введена президентская форма правления. Летом того же года прошли первые в истории страны выборы президента, победу на которых одержал Александр Лукашенко. Впервые изменения в Основной закон были внесены в 1995 году, они касались государственной символики и утвердили русский язык в качестве государственного наравне с белорусским.

По итогам референдума 24 ноября 1996 года, который, как и в первый раз, инициировал Лукашенко, в Конституцию были внесены изменения и дополнения, в соответствии с которыми отсчет пятилетнего срока президентства Лукашенко начался заново, а Верховный совет был преобразован в двухпалатный парламент — Национальное собрание. Президент получил право назначать шесть судей Конституционного суда и членов ЦИК.

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Тэги: изменения в Конституцию Персона: Александр Лукашенко Наталья Кочанова Город: Петриков

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