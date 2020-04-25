Фотофакт. Большой лесной пожар в окрестностях Бреста едва не уничтожил газовую заправку

На окраине Бреста во второй половине дня 24 апреля спасатели ликвидировали большой лесной пожар.

Горели деревья, трава, кустарник, дым пожарища был виден за несколько километров. Огонь угрожал газовой заправочной станции.

Был объявлен срочный сбор личного состава Брестского гарнизона МЧС. Пожар, общая площадь которого составляла 75 гектаров, удалось ликвидировать только после 19:00, сообщает пресс-служба ведомства. С огнем боролись более полусотни бойцов и восемь единиц техники

Фото, видео: #васькапилот