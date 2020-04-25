Легендарный хоккеист Александр Мальцев перенес операцию и идет на поправку

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Мальцев идет на поправку после сделанной ему операции. Об сообщил РБК со ссылкой на сына прославленного спортсмена Алексея Перова.

Фото: пресс-служба московского «Динамо».

Ранее на этой неделе главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов заявил, что Мальцев находится в искусственной коме. По словам председателя совета директоров «Динамо» Виктора Воронина, он перенес плановую операцию.

«Я вчера с ним разговаривал: у него все хорошо, он идет на поправку. Когда его могут перевезти в Россию, пока не известно», — заявил Перов.

20 апреля Мальцеву исполнился 71 год. За время игровой карьеры он выступал на позиции форварда за «Олимпию» из Кирово-Чепецка, московское «Динамо» и венгерский «Уйпешт». В составе «Динамо» хоккеист стал пятикратным серебряным, семикратным бронзовым призером чемпионатов СССР и обладателем Кубка страны.

В составе сборной СССР Мальцев дважды выиграл Олимпиаду (в 1972 и 1976 годах) и стал серебряным призером Игр-1980. Кроме того, он девять раз завоевал золото чемпионатов мира, дважды — серебро и бронзу.

Мальцев — участник суперсерий СССР — Канада 1972 и 1974 годов и обладатель Кубка Канады 1981 года. С 211 заброшенными шайбами нападающий возглавляет список лучших снайперов в истории сборной СССР.