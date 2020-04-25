Легендарный хоккеист Александр Мальцев перенес операцию и идет на поправку
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Мальцев идет на поправку после сделанной ему операции. Об сообщил
Ранее на этой неделе главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов заявил, что Мальцев находится в искусственной коме. По словам председателя совета директоров «Динамо» Виктора Воронина, он перенес плановую операцию.
«Я вчера с ним разговаривал: у него все хорошо, он идет на поправку. Когда его могут перевезти в Россию, пока не известно», — заявил Перов.
20 апреля Мальцеву исполнился 71 год. За время игровой карьеры он выступал на позиции форварда за «Олимпию» из Кирово-Чепецка, московское «Динамо» и венгерский «Уйпешт». В составе «Динамо» хоккеист стал пятикратным серебряным, семикратным бронзовым призером чемпионатов СССР и обладателем Кубка страны.
В составе сборной СССР Мальцев дважды выиграл Олимпиаду (в 1972 и 1976 годах) и стал серебряным призером Игр-1980. Кроме того, он девять раз завоевал золото чемпионатов мира, дважды — серебро и бронзу.
Мальцев — участник суперсерий СССР — Канада 1972 и 1974 годов и обладатель Кубка Канады 1981 года. С 211 заброшенными шайбами нападающий возглавляет список лучших снайперов в истории сборной СССР.