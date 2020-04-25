Глава «Белавиа»: открытие рейса в Вену — первый шаг на пути к возвращению привычного уклада жизни

Авиакомпания «Белавиа» 25 апреля открыла регулярный рейс из Минска в Вену (Австрия), сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу белорусского авиаперевозчика.

«Открытие данного рейса поспособствует налаживанию и укреплению торгово-экономических и культурных взаимоотношений между белорусскими и австрийскими партнерами, а также ввиду сложившейся ситуации в мире облегчит возвращение домой граждан обеих стран. Рейс в Вену — это первый шаг на пути к возвращению привычного уклада жизни», — отметил генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров.

Авиаперевозчик планирует полеты ежедневно в международный аэропорт «Швехат» с вылетом из Минска в 8.50 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и в 14.25 (по вторникам, четвергам и субботам). Обратный вылет в национальный аэропорт Минск будет в 10.45 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и в 16.15 (по вторникам, четвергам и субботам).

Полеты планируется осуществлять на авиалайнере Embraer 175 вместимостью 76 мест. Время в пути составит около двух часов. Стоимость авиабилетов при покупке на сайте belavia.by в одну сторону составит от 69 евро, включая таксы и сборы, и от 146 евро — туда-обратно.

«Нынешний кризис, вызванный COVID-19, оказывает очень сильное влияние на авиационную и туристическую отрасль по всему миру. Однако прошлые кризисы, связанные с вспышками атипичной пневмонии (SARS), эпидемией Эболы и террористическими актами 11 сентября 2001 года, авиационный бизнес пережил и стал еще сильнее. Конечно, это может занять некоторое время, но я настроен оптимистично и считаю, что авиационный бизнес восстановится, а новые рейсы «Белавиа» в Вену станут первым шагом в будущее», — прокомментировал генеральный директор и управляющий Венского аэропорта Джулиан Джагер.

«Белавиа» рассчитывала открыть регулярный рейс Минск — Вена еще 29 марта, однако на тот момент авиационные власти Австрии не выдали компании разрешение на выполнение полетов.

Сейчас «Белавиа» обращает внимание, что пассажиры, которые приобрели билеты по данному направлению на рейсы авиакомпании с вылетом в период 29.03.2020-24.04.2020, смогут вернуть деньги без удержаний по месту приобретения билета или однократно перенести дату полета по 31 декабря 2020 года.