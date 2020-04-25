Добрая весть: с завтрашнего дня автомобильное топливо подешевеет

Розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин снизятся на 1 копейку, сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

С 26 апреля изменяется стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Беларуси. Стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 70 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 80 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 2 копейки, ДТ — 1 рубль 80 копеек.

В 2020 году это двенадцатое изменение стоимости топлива и третье понижение подряд. Предыдущий раз цены были снижены на 1 копейку 19 апреля.