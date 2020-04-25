Видеофакт. Вертолет Ми-26 развалился на части при жесткой посадке на Ямале

Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает bloknot.ru .

На месте аварии. Фото: bloknot.ru

Судя по кадрам с места ЧП, вертолет развалился на части: хвост отвалился от фюзеляжа, вокруг на снегу валяются более мелкие обломки. Очевидцы также сняли на видео сам момент посадки — вертолет сначала медленно снижается, но потом что-то начинает идти не так.

Вертолет «Абакан-Авиа» жестко приземлился на площадке месторождения «Русское» утром 25 апреля. На его борту было восемь человек — пять пассажиров и трое членов экипажа. По меньшей мере, шесть человек пострадали, самые тяжелые травмы получил один из членов экипажа.

Согласно предварительной версии следствия, у Ми-26 незадолго до посадки началась вибрация в одном из двигателей. Буквально в нескольких десятках метров от посадочной площадки вертолет задел хвостовой балкой снежный сугроб и завалился на бок.

Согласно метеосводке погода в момент ЧП была не самая благоприятная — дул сильный ветер.

В марте в Ямало-Ненецком автономном округе разбился вертолет Bell.