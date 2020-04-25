Чего боится коронавирус и когда пандемия пойдет на спад: последние данные ученых США

Новый коронавирус очень сильно теряет свои свойства под воздействием солнечного света, тепла и влаги. Это вытекает из данных американских ученых, исследования которых представили в Белом доме, передает ТСН со ссылкой на The Washington Post.

Результаты исследования, которые обнародовал исполняющий обязанности секретаря по науке и технологиям Департамента по внутренней безопасности США Уильям Брайан, подтверждают ряд гипотез ученых со всего мира, что коронавирус, как и другие вирусы, очень уязвим к солнечному свету и теплу.

В лабораторных условиях повышение тепла, влажности, а также появление солнечного света сильно сокращали период полураспада частей вируса.

«Итак, если мы посмотрим на 18-часовой период полураспада, то… каждые 18 часов жизни вирус уменьшается вдвое. Поэтому если вы начнете с тысячи частиц вируса, то через 18 часов он снизится до 500, еще через 18 часов — до 250, и так далее», — пояснил Брайан.

Однако этот процесс можно снизить с 18 часов до почти полутора минут, если постепенно повышать температуру, влажность, а также добавить ультрафиолет, который приходит с солнечным светом.

«В условиях, которые мы тестировали, вирус в каплях слюны лучше всего выживает в закрытых и сухих условиях. ... Он, скорее всего, умирает при наличии прямых солнечных лучей... Повышение температуры и влажности в потенциально зараженных помещениях снижает стабильность вируса. И может потребоваться дополнительная забота о сухих средах, не подверженных влиянию солнечного света», — отметил он.

По словам Брайана, исследования проводились в лабораторных и контролируемых условиях. Условный вирус на поверхностях детской площадки, которая подвергается прямому воздействию солнечных лучей, быстро умрет, но в тени может жить чуть дольше.

«Для нас было бы безответственно сказать, что лето убьет вирус», — сделал оговорку Брайан. В то же время, если во время летних месяцев распространение коронавируса будет спадать, это поможет чиновникам во всем мире начать смягчать карантин и победить болезнь.

По информации УНИАН, в мире зарегистрировали уже 2 млн 790 тыс. 986 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего больных зафиксировано в США — 890 тыс. 524, Испании — 219 тыс. 764, Италии — 192 тыс. 994, Франции — 159 тыс. 495, Германии — 154 тыс. 545, Великобритании — 144 тыс. 635, Турции — 104 тыс. 112.

В то же время 781 тыс. 382 пациента удалось вылечить. Умерли от COVID-19 195 тыс. 920 человек.