Мотоциклист-экстремал рухнул с 25-метровой горы за считанные метры до вершины

Отсутствие звука на этом видео не позволяет нам восхититься ревом двигателя мотоцикла, яростно рвущегося по крутому каменистому склону к вершине, и расслышать вопль ужаса очевидцев заезда, когда байк, едва не добравшись до гребня, кувыркнулся вниз.

Безымянный экстремал, любитель мототриала поставил перед собой практически невыполнимую задачу — въехать с разгона на почти отвесный горный склон высотой в 22-25 метров, сообщает портал rg.ru . И был в шаге от исполнения этой задачи, но что-то — нехватка опыта, недостаточно мощный двигатель или, скорее всего, земное притяжение — помешало.

В паре метров от гребня горы байк нашего героя потерял скорость и завалился набок. Причем, машина упала не мягко на склон, давая хозяину возможность удержаться на покатой каменистой поверхности, а по небольшой дуге, дезориентируя мотоциклиста и волоча за собой вниз. К счастью, после 5-6 метров падения байкер сумел зацепиться за что-то, вжаться в рельеф, распластаться и остановиться. Потому и выжил.

А вот его железный конь докувыркался по склону почти до самого низа и, судя по всему, ремонту уже не подлежит.