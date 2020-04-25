Лукашенко объяснил, почему отложил ежегодное послание народу и парламенту
Послание главы государства народу и парламенту можно совместить с предвыборной программой нынешнего президента, заявил Александр Лукашенко, общаясь 25 апреля с журналистами в ходе субботника на территории Национального парка «Припятский».
Изначально послание планировалось на середину апреля, но было отложено.
«Я так подумал, что коль президентские выборы, то можем совместить послание (расширить его, сделать более стратегическим) с программой нынешнего президента. Это одна из идей. Я недавно буквально пришел к такой идее. Может быть, еще что-то появится», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
По его словам, обычно послание включает в себя только акценты на текущий год и некоторые штрихи на будущее, а если совместить его с предвыборной программой президента, то будет возможность «заглянуть за горизонт» на всю предстоящую пятилетку.
«Думаю, и другие кандидаты так поступят», — считает глава государства.
Лукашенко отметил: в том, что послание отложено, нет никакой конспирологии. Мероприятие было запланировано на середину апреля, но без конкретной даты.
«Поэтому, если там кто-то пишет, что 16-го, 18-го, это неправда. Конкретной даты не было. Ее и не должно было быть. Как только готово было бы послание и соответствовало бы духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля. Но ситуация с коронапсихозом, инфекциями, а потом объявленной пандемией разительно изменила ситуацию не только в нашей стране, но и во всем мире», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что если бы положение изменилось только лишь в Беларуси, то послание уже бы прозвучало.
«Но мы очень зависим, как и все государства, и даже крупные, богатые, от того, что происходит во всем мире. Вот представьте президента на трибуне сегодня, и что он может сказать: может быть, а если будет так, то будет так, а если эдак, то будет по-иному… Иначе не скажешь», — прокомментировал обстоятельства белорусский руководитель.
Лукашенко напомнил, что уже ставил вопросы о том, что будет после пандемии, и никто не может дать определенный ответ.
«И не потому, что здесь что-то новое для мира, что-то опасное и страшное. Нет, не только поэтому. А еще и потому, что разные страны начали разыгрывать (пусть они меня простят) свои внутренние карты на этом психозе. И трудно представить в связи с этим, какие шаги они предпримут. Но мы же очень зависимы от внешнего мира — наша жизнь, экспортно ориентированная экономика. Очень зависимы, и не только мы», — отметил белорусский руководитель.
«Очень много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ или ответа нет вообще. В силу сложившейся ситуации, в силу этого психоза, который развернулся. В силу того, что разные политические силы внутри государств пытаются это использовать в каких-то политических целях, что недопустимо. И самое главное — экономическая неопределенность во всем мире», — заявил глава государства.
Лукашенко, например, отметил тот факт, что недавно цена на нефть становилась даже отрицательной. «Такого никогда не было, и это странно. Эта странность потом выровнялась. Но, тем не менее, было, — сказал он. — Блок вопросов, на которые мы сегодня не можем ответить. А если будем отвечать, то только с каким-то прогнозом. А нам нужен точный прогноз. Его сегодня дать нельзя. Поэтому надо какое-то время, чтобы можно было проанализировать все процессы, которые происходят в стране и за ее пределами, и тогда уже что-то говорить народу».