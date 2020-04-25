Лукашенко объяснил, почему отложил ежегодное послание народу и парламенту

Послание главы государства народу и парламенту можно совместить с предвыборной программой нынешнего президента, заявил Александр Лукашенко, общаясь 25 апреля с журналистами в ходе субботника на территории Национального парка «Припятский».

Фото пресс-службы президента Беларуси

Изначально послание планировалось на середину апреля, но было отложено.

«Я так подумал, что коль президентские выборы, то можем совместить послание (расширить его, сделать более стратегическим) с программой нынешнего президента. Это одна из идей. Я недавно буквально пришел к такой идее. Может быть, еще что-то появится», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

По его словам, обычно послание включает в себя только акценты на текущий год и некоторые штрихи на будущее, а если совместить его с предвыборной программой президента, то будет возможность «заглянуть за горизонт» на всю предстоящую пятилетку.

«Думаю, и другие кандидаты так поступят», — считает глава государства.

Лукашенко отметил: в том, что послание отложено, нет никакой конспирологии. Мероприятие было запланировано на середину апреля, но без конкретной даты.

«Поэтому, если там кто-то пишет, что 16-го, 18-го, это неправда. Конкретной даты не было. Ее и не должно было быть. Как только готово было бы послание и соответствовало бы духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля. Но ситуация с коронапсихозом, инфекциями, а потом объявленной пандемией разительно изменила ситуацию не только в нашей стране, но и во всем мире», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что если бы положение изменилось только лишь в Беларуси, то послание уже бы прозвучало.

«Но мы очень зависим, как и все государства, и даже крупные, богатые, от того, что происходит во всем мире. Вот представьте президента на трибуне сегодня, и что он может сказать: может быть, а если будет так, то будет так, а если эдак, то будет по-иному… Иначе не скажешь», — прокомментировал обстоятельства белорусский руководитель.

Лукашенко напомнил, что уже ставил вопросы о том, что будет после пандемии, и никто не может дать определенный ответ.

«И не потому, что здесь что-то новое для мира, что-то опасное и страшное. Нет, не только поэтому. А еще и потому, что разные страны начали разыгрывать (пусть они меня простят) свои внутренние карты на этом психозе. И трудно представить в связи с этим, какие шаги они предпримут. Но мы же очень зависимы от внешнего мира — наша жизнь, экспортно ориентированная экономика. Очень зависимы, и не только мы», — отметил белорусский руководитель.

«Очень много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ или ответа нет вообще. В силу сложившейся ситуации, в силу этого психоза, который развернулся. В силу того, что разные политические силы внутри государств пытаются это использовать в каких-то политических целях, что недопустимо. И самое главное — экономическая неопределенность во всем мире», — заявил глава государства.

Лукашенко, например, отметил тот факт, что недавно цена на нефть становилась даже отрицательной. «Такого никогда не было, и это странно. Эта странность потом выровнялась. Но, тем не менее, было, — сказал он. — Блок вопросов, на которые мы сегодня не можем ответить. А если будем отвечать, то только с каким-то прогнозом. А нам нужен точный прогноз. Его сегодня дать нельзя. Поэтому надо какое-то время, чтобы можно было проанализировать все процессы, которые происходят в стране и за ее пределами, и тогда уже что-то говорить народу».