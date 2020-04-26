Белорусские военные помогают медикам в обеззараживании больниц и медицинских автомобилей

Военнослужащие сводного батальона радиологической, химической и биологической (РХБ) защиты провели обработку и дезинфекцию территории и внутренних помещений Минской центральной районной больницы.

«Ранее мы выполняли подобные задачи в интересах воинских частей и соединений Минского гарнизона», — рассказал командир батальона РХБ защиты подполковник Сергей Горшков, передает пресс-служба Минобороны.

По его словам, по просьбе руководства больницы проводится дезинфекция терапевтического корпуса, приемного отделения, а также внутреннего двора больницы. «Для нас эта задача по предназначению. Мы понимаем важность своей работы и стараемся оказать максимальную помощь медицинским работникам», — отметил Горшков.

Также военные проводят обеззараживание медицинский автомобилей Борисовской больницы №2, которая с начала марта перепрофилирована для приема пациентов с COVID-19 и пневмонией.

По словам главного врача больницы Павла Хатько, обработка медицинских автомобилей, которые прибывают на территорию больницы, является одним из важных противоэпидемических мероприятий. «За сутки к нам прибывает немало машин. Каждую из них необходимо обработать определенным образом для предотвращения дальнейшего распространения инфекции,– рассказал Хатько. — С целью организации дальнейшей дезинфекции мы обратились за помощью в Вооруженные силы, которые помогли нам не только установлением круглосуточного поста обработки, но и с поставкой необходимого медицинского оборудования, в том числе кислородно-ингаляционных станций, а также аппаратов ИВЛ».

Как отметил начальник службы радиационной, химической, биологической защиты и экологии Северо-Западного оперативного командования полковник Дмитрий Захаров, дезинфекцию на этом объекте ведут три расчета, днем и в ночное время.