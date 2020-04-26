Мэр Осаки заявил, что женщины способствуют распространению коронавируса в магазинах
Ичиро Мацуи считает, что женщины слишком долго выбирают продукты и тем самым способствуют распространению коронавирусной инфекции.
Чтобы предотвратить дальнейшее развитие эпидемии, мэр Осаки предложил ходить в магазины только мужчинам, передает
«Мужчины быстро хватают то, что им было сказано купить. Это помогает избежать тесного контакта с другими», — заявил Мацуи.
Более половины населения Японии — женщины. Но эта страна занимает 110 место в рейтинге гендерного равенства по версии Всемирного экономического форума.