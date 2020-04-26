В лаборатории РНПЦ спорта начали проводить тестирование и диагностику на наличие антител COVID-19

/ Общество
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Медики определяют, переболел ли человек и может ли он стать донором плазмы. За сутки в учреждении делают 300-400 таких анализов.

Директор Республиканского научно-практического центра спорта Ирина Малеваная отметила, что сотрудники работают в усиленном режиме. В ближайшее время темпы работы лаборатории центра планируют еще нарастить, так как мощность центра позволяет делать до тысячи проб, то есть по 500 ПЦР-тестов и по 500 экспресс-тестов, сообщили в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.

В РНПЦ материалы для тестирований доставляет курьер. Он передает контейнеры с биологически опасными материалами на улице, там же получает их обратно. Для транспортировки такого груза в центре разработали специальный путь с отдельным входом. Все перемещения материала отслеживаются.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 антитела Персона: Ирина Малеваная Город: Минск

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