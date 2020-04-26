Лукашенко исключил сокращение производства из-за «каких-то психозов или пандемий»

Александр Лукашенко поручил председателю Гомельского облисполкома Геннадию Соловью «прорабатывать рынки» для сбыта производимой в регионе продукции.

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Об этом он заявил 26 апреля во время поездки в Наровлянский район, посещая совхоз-комбинат «Заря», сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко облетел район на вертолете, ознакомился с ходом полевых работ. О промежуточных результатах посевной в Гомельской области главу государства проинформировал председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. Он сообщил, что все работы идут по плану, посевная должна завершиться к 9 мая.

Лукашенко также поинтересовался социально-экономическим развитием Гомельской области. «Когда вы выйдете хотя бы в ноль? Ты даже не думай, что мы должны в силу каких-то психозов или пандемий, эпидемий сократить производство. Это исключено. Иного не дано, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Если вы будете сидеть: "Вот пандемия, дайте нам денег"... Никто не даст — это похоронить деньги. Вы прорабатывайте рынки по всем направлениям — начиная от фарфорового завода и заканчивая "Гомсельмашем"».

Соловей пояснил, что все проблемы в основном касаются экспортных поставок, которые после всплеска пандемии были прекращены из-за закрытия границ в других странах. Сейчас предприятия работают на внутренний рынок. «Договаривайтесь, когда восстановится вся логистика и заработают соседи. Если у вас будут контракты на поставку после пандемии, мы будем думать, как вам помочь», — добавил глава государства.