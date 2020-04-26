Бизнес выступил против новых подходов властей по ФСЗН

Бизнес-сообщество встревожено проектом закона «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь».

Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей имени Кунявского рассмотрел проект закона «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь».

Бизнесмены согласились с тем, что законопроект учитывает все последние изменения, которые касаются вопросов соцстрахования. Но это является его единственным достоинством, о чем говорится в письме БСПН, которое отправлено в адрес Минтруда.

Некоторые нормы проекта по-настоящему встревожили деловую общественность.

Прежде всего, ввод субсидиарной ответственности при неуплате взносов в бюджет фонда.

Как отмечают в бизнес-союзе, в законодательстве достаточно мер для взыскания задолженности по уплате страховых взносов, включая суд. Сравнивать страховую систему с международной практикой по очередности удовлетворения налоговых требований в процедурах банкротства (при обосновании ввода данной нормы) не весьма корректно, полагает БСПН им. Кунявского.

«Совершенно непонятно как данная норма будет работать в акционерных обществах или как к наемному руководителю, на доходы которого также не перечислены страховые взносы, будет применяться эта мера ответственности. Кроме того, данная норма будет отрицательно влиять на инвестиционный климат страны», — полагает сопредседатель и директор БСПН Жанна Тарасевич.

Озабоченность по поводу данной инициативы разделяют и другие бизнес-союзы Беларуси.

«Чем отчисления в ФСЗН как социальный налог принципиально отличаются от налога на прибыль, налога на недвижимость и других налогов, чтобы к отчислениям в фонд начать применять обязательную субсидиарную ответственность учредителей?» — задается вопросом глава Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец.

Он напомнил, что в свое время Ирина Костевич, будучи замминистра экономики, поддержала норму декрета № 7 от 23 ноября 2017 года «О развитии предпринимательства», согласно которой субсидиарная ответственность применяется только в случае виновных действий собственников и руководства компании.

В этой связи глава РСПП недоумевает, почему сейчас Минтруда под руководством И. Костевич предлагает применять такую ответственность по любым задолженностям бизнеса перед ФСЗН.

У делового сообщества есть и другие нарекания относительно проекта закона.

Так, основываясь на заключении Комитета госконтроля, Минтруда предлагает отменить такой страховой случай, как «потеря работы», и такую выплату, как «пособие по безработице», с чем также не согласны в БСПН.

По мнению бизнес-союза, важно, чтобы граждане получали выплату в рамках данного страхового случая, а вот из какого источника — это уже второстепенный момент.

Кроме того, проект закона не предусматривает снижение нагрузки по отчислениям на работодателя.

БСПН напоминает, что директивой № 4 от 31 декабря 2010 года «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» было предусмотрено перераспределение пенсионной страховой нагрузки между нанимателями и работниками.

Прошло более 9 лет с момента принятия этого документа, однако реформа так и не состоялась. Проект закона не предусматривает снижение такой нагрузки даже на один процентный пункт, который в прошлом был включен в состав ФСЗН как отчисления в фонд занятости.

В бизнес-союзе считают, что поскольку пенсии и пособия начисляются одинаково для всех граждан, то и тариф на отчисления в ФСЗН должен быть одинаковым для всех категорий работодателей.

В этой связи, по мнению БСПН, необходимо скорректировать проекта закона в части, предполагающей льготные ставки. Например, для производителей сельхозпродукции ставка определена на уровне 24%, товариществ собственников — 5%.

В ходе заочного заседания общественно-консультативного совета Минтруда, на котором рассматривался проект закона О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь», БСПН проголосовал против его согласования.

Бизнес-союз предложил применить пакетный принцип подготовки и рассмотрения проектов законов, которые касаются отчислений в ФСЗН и пенсионного обеспечения.