Лукашенко предложил активнее осваивать чернобыльские земли
Президент высказался о дальнейшем развитии пострадавшей от аварии на ЧАЭС территории во время поездки в Наровлянский район.
«Мы договорились о том, что до моего посещения 30-километровой зоны определимся, что же будем дополнительно производить (может еще 1-2 направления придумаем) или остановимся на существующих трех-четырех, — цитирует главу государства телеграм-канал
Встречаясь с главой Гомельского облисполкома, Лукашенко исключил сокращение производства из-за «каких-то психозов или пандемий».
Сегодня он также снова заявил о том, что Беларусь не нуждается в введении карантина из-за коронавируса.
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