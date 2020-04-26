Лукашенко предложил активнее осваивать чернобыльские земли

/ Экономика
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Президент высказался о дальнейшем развитии пострадавшей от аварии на ЧАЭС территории во время поездки в Наровлянский район.

«Мы договорились о том, что до моего посещения 30-километровой зоны определимся, что же будем дополнительно производить (может еще 1-2 направления придумаем) или остановимся на существующих трех-четырех, — цитирует главу государства телеграм-канал «Пул Первого». — Если остановимся — мы поддержим эти направления и основные средства будем не распылять, а комплексно направлять, чтобы развивать здесь территории. Если решим, еще 1-2 направления развивать, то и их мы будем финансировать. Пришло время очень активно осваивать этот край. Я уже предложил, Брагин, Наровля, Хойники — подумать о создании многопрофильных объединений, холдингов».

Встречаясь с главой Гомельского облисполкома, Лукашенко исключил сокращение производства из-за «каких-то психозов или пандемий».

Сегодня он также снова заявил о том, что Беларусь не нуждается в введении карантина из-за коронавируса.

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Тэги: ЧАЭС Чернобыльская АЭС промышленность Город: Наровля

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