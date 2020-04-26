Лукашенко заверил, что Беларусь не нуждается в карантине
Александр Лукашенко в ходе поездки в Наровлянский район в очередной раз высказался о предпринимаемых в Беларуси мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
«Мною было принято решение — действовать сообразно обстановке, — цитирует Лукашенко телеграм-канал
«Нас кое-кто подталкивает в спину. Давайте карантин! Лукашенко такой-сякой! Нет такой необходимости, — заявил он. — Хотя мы же не отрицаем, что и у нас люди болеют. Мы не закрыли страну, мы не остановили производства. На Пасху и я, и люди ходили в церковь. На Радуницу ну как я могу запретить человеку пойти поклониться родителям? Я только могу рекомендовать и просить: поберегите себя».
По данным Минздрава, на 26 апреля количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 10 463, скончались 72 человека, выздоровели 1695 пациентов.
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