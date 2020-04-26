Около тысячи жителей Берлина вышли на протест против карантина
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Пять стражей порядка получили легкие ранения в результате операции.
Несмотря на запрет на демонстрации около тысячи человек вышли в Берлине на протест против карантинных ограничений, связанных с пандемией Covid-19. Демонстранты собрались на площади Розы Люксембург, сообщает
Полицейские постоянно обращались к протестующим с требованием разойтись, поскольку они нарушают карантинные правила. Некоторые демонстранты были задержаны. По более сотни человек были возбуждены дела в связи с административным или уголовным правонарушением. Три человека взяты под стражу.
Еще один митинг объявлен на 1 мая.
По состоянию на 25 апреля в Германии, по данным института Роберта Коха, коронавирусом инфицированы более 155 тысяч человек, из них 5788 умерли.