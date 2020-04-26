Лидеры оппозиции почтили память жертв аварии на ЧАЭС

Представители оппозиции прошли от здания президиума Национальной академии наук к церкви иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» недалеко от площади Бангалор. Там они возложили цветы к расположенному около храма памятному знаку жертвам аварии на ЧАЭС.

В акции приняли участие глава Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич, а также сопредседатели оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский и Ольга Ковалькова.

Почтить память жертв чернобыльской катастрофы таким образом вместо того, чтобы провести традиционную акцию «Чернобыльский шлях» было решено из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«К сожалению, действия белорусских властей сегодня ничем не отличаются от того, что делала советская власть во время чернобыльской катастрофы. Тогда создавались условия, чтобы люди заражались радиацией и умирали, сегодня — то же самое, только с коронавирусом. С этим нужно бороться. Поэтому сегодня, 26 апреля, — день памяти и противостояния преступному отношению власти к собственным гражданам», — сказал БелаПАН сопредседатель БХД Виталий Рымашевский.

Юрий Губаревич заявил, что ему «не очень хотелось бы проводить аналогии между Чернобылем и коронавирусом, но они просто напрашиваются». «Безответственность высшего руководства, нежелание признать проблему, попытки спрятать голову в песок, что во время чернобыльской катастрофы, что во время пандемии, — все это стоит гражданам жизни и здоровья. В СССР у нас была не избираемая власть, но Чернобыль стал одним из гвоздей в гроб той системы. Сегодняшняя власть своими нынешними действиями, я думаю, ускоряет свой уход», — сказал лидер «За Свободу».

26 апреля был и остается траурным днем для Беларуси и других стран, подчеркнула Ольга Ковалькова. «В этом году из-за пандемии мы не могли провести "Чернобыльский шлях" в прежнем формате, но лично мы пришли, чтобы отдать дань памяти людям, которые спасали нас в 1986 году и погибли, — сказала она. — Тяжело не провести аналогию с коронавирусом. Мы действительно благодарны врачам, которые сегодня жертвуя своей жизнью спасают нас от происходящего. Мы надеемся, что правда о коронавирусе будет открыта, как правда о Чернобыле. Политики и гражданское общество сегодня должны отстаивать интересы людей, которые в больницах борются за нас и за правдивую информацию о беде. Надеюсь, что безответственная власть уйдет, и мы сможем построить страну, в которой жизнь и права человека намного важнее экономики».

Годовщина аварии на ЧАЭС касается каждого белоруса, убежден Николай Козлов. Он также провел параллель между «той катастрофой и сегодняшней пандемией»: «И тогда, и сегодня от людей скрывали опасность происходящего. И тогда, и сегодня, умирали и умирают, болеют люди».

«Но сегодня все происходит в еще более циничной форме, — сказал лидер ОГП. — Президент страны всех призывает на субботник, гонит детей в школы, детские сады, не закрывает увеселительные заведения, не принимает никаких мер защиты. Сам собирается "маленьким коллективом", как он говорит, с девицами, уезжает в национальный парк и там весело проводит время… Он говорит, что нам нужен военный парад, когда медикам не хватает средств защиты, мне кажется это очевидное преступление».

Милиция не препятствовала проведению акции, однако за сбором политиков, их шествием и церемонией возложения цветов наблюдали сотрудники правоохранительных органов в штатском.