Минчане не будут платить за дезинфекцию подъездов

Городские власти покрывают эти работы за счет средств, предусмотренных в бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями, катастрофами.

«Жителям не стоит беспокоиться по поводу повышения тарифа. Вместе с тем рабочим по комплексной уборке будут произведены доплаты», — сообщила агентству «Минск-Новости» заместитель гендиректора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда и работе с населением МГЖХ Анастасия Воробьева.

С начала апреля в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией ежедневно осуществляется дезинфекция покрытий конструктивных элементов в подъездах, также с одного до четырех раз в месяц увеличена кратность влажных уборок с применением дезсредств, уточнили в МГЖХ.