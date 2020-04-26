Зеленский и Шмыгаль посетили Чернобыльскую АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль посетили атомную станцию в 34-ю годовщину аварии на ней.

Фото: president.gov.ua

Согласно сообщению пресс-службы президента Украины, высшее руководство государства возложило цветы к памятнику Героям Чернобыля. Присутствующие почтили память ликвидаторов минутой молчания.

В рамках рабочей поездки в Киевскую область Зеленский осмотрит место пожара в Чернобыльской зоне и вручит государственные награды работникам ГСЧС, которые принимали участие в тушении.

Напомним, что 34 года назад, 26 апреля 1986 года, на четвертом энергоблоке ЧАЭС произошел взрыв, последствия которого ощущаются до сих пор.