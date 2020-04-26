Лукашенко: Нам надо думать о том, что будет с нами после пандемии

Как считает Александр Лукашенко, необходимо думать о том, что будет с экономикой страны после завершения пандемии коронавируса. Об этом он заявил 26 апреля во время общения с жителями Наровлянского района.

Фото: president.gov.by

«То ли еще будет, и где будем мы после этой беды. Нам надо думать о том, что будет с нами после того, как уйдет эта пандемия. Я это почувствовал два месяца назад», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он объяснил, почему принял решение не останавливать экономику: «Остановили экономику, все остановили, допустим. Кто быстрее подымется — тот, кто печатает доллары, у кого есть ресурсы — газ, нефть и прочее. Или тот же Китай, который обладает экономической мощью. А остальные где будут?»

По словам Лукашенко, последствия в таком случае могли бы привести к «сильной зависимости или же фактически подчинению богатым и сильным государствам». «Поэтому мной было принято решение экономику не останавливать. Предприятия должны работать», — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что даже богатые европейцы сейчас уже начали отменять карантинные меры, несмотря на то что вопрос с пандемией не снят с повестки дня. «Этот коронавирус показал, кто есть кто. Посмотрите: Евросоюз, богатые и прочие, и каждый зашился в своей скорлупе, и друг другу не могли помочь. Поэтому и люди будут после этого другие, и, наверное, мир изменится», — считает Лукашенко.

Президент добавил, что в стране пошли не путем запретительных мер, а рекомендаций. «Как я могу запретить человеку пойти поклониться родителям [на Радуницу]? А не дай бог, у кого-то дети погибли. Как я могу запретить? Я могу только рекомендовать и просить поберечь себя. Что я точно знаю: если бы мы закрыли людей и создали панику, у нас была бы беда», — подчеркнул он.