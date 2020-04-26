Коронавирусом заразились все священники Киево-Печерской лавры

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Всего заразились около 150-200 человек: священники, монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры.

Об этом в комментарии РБК рассказал глава информационно-просветительского управления Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Климент.

По его словам, по предварительным оценкам, на территории лавры заболели около 150−200 человек, большинство из них идет на поправку. Три человека умерли от коронавируса.

В числе зараженных — настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел. По словам Климента, его уже выписали из Александровской больницы, он здоров. Ранее он призывал верующих не бояться болезни и причащаться в церкви.

Киево-Печерская лавра находится на полном карантине после того, как там произошла вспышка коронавируса.

По состоянию на 26 апреля в Украине зафиксировали 8617 случаев коронавируса, 209 человек умерли, 840 пациентов выздоровели.
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Тэги: Киево-Печерская лавра РПЦ Город: Киев

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