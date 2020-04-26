В БНТУ расселяют общежитие, в котором выявили случаи COVID-19

После регистрации первого случая руководство университета приняло решение о переводе студентов, проживающих в общежитии № 6 (ул. Коласа, 26), на дистанционную форму обучения. Введен запрет на посещение проживающих.

Санитарно-эпидемиологическая служба провела в здании комплекс противоэпидемических мероприятий, отмечается в сообщении. В частности, были установлены контактные лица — тесно общавшиеся с заболевшими по месту проживания, учебы. Проведена дезинфекция в местах проживания студентов, у которых подтверждена инфекция, а также мест общего пользования — душевых, санитарных узлов, лестничных маршей и т.д. Все студенты обследованы врачами городской поликлиники № 33. У контактных лиц также будут взяты тесты на коронавирусную инфекцию, сообщили в Минздраве.

«В данном общежитии в связи с архитектурно-планировочными решениями (общие душевые, санитарные узлы, кухни), обеспечить полную самоизоляцию не представляется возможным, — говорится в сообщении. — Руководство университета, совместно с представителями санэпидслужбы, приняло решение о переводе студентов, у которых подтверждена инфекция COVID-19 и заболевание протекает в бессимптомной легкой форме, в общежитие № 17».

В Минздраве со ссылкой на администрацию БНТУ заверили, что студенты, которые ранее проживали в общежитии № 17, не останутся без места проживания. Они могут обратиться в студенческий городок для получения мест в других общежитиях университета, добавили в министерстве.