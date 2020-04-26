В Чернобыльской зоне потушили все очаги пожара

В зоне отчуждения на севере Украины по состоянию на 26 апреля ликвидированы все очаги лесного пожара, сообщил министр внутренних дел этой страны Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

Фото: Dronarium

По словам Авакова, сейчас в зоне отчуждения нет ни одного активного очага лесного пожара. В этот момент ведется работа по ликвидации тления торфяников.

«Проинспектировали вместе с Владимиром Зеленским ликвидацию пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Все источники огня ликвидированы. Угроз нет. Идет работа спасателей на тлеющих торфяниках. Волна пожаров сбита», — написал глава МВД.

В результате пожаров в зоне отчуждения сгорело 11,5 тысяч га Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, а это 5% его территории.