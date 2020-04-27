Минэкономики ищет за границей большие деньги

Меры поддержки белорусской экономики будут исчисляться в несколько процентов ВВП, сообщил замминистра экономики Дмитрий Матусевич.

«Думаю, что по итогу, когда все это сложится, меры поддержки будут исчисляться в несколько процентов от ВВП. Это очень серьезная цифра», — сказал Матусевич 26 апреля в эфире телеканала СТВ .

По его словам, еще один пакет поддержки, которым сейчас занимается министерство, и который не вошел в указ президента № 143 «О поддержке экономики», предусматривает привлечение внешнего финансирования.

«Мы ведем переговоры с рядом международных финансовых организаций, и эти средства также, возможно, трансформируются в линии, в дешевые кредитные линии», — отметил замминистра.

Матусевич также добавил, что под указ № 143 готовится третий пакет мер поддержки, будут приняты локальные акты, однако какие — не конкретизировал.

Указ № 143 был подписан главой государства 24 апреля. Он направлен на поддержку субъектов хозяйствования отдельных отраслей экономики, «наиболее подверженных неблагоприятному воздействию сложившейся эпидемиологической ситуации».

В частности, предусмотрено предоставление отсрочки и рассрочки уплаты налоговых кредитов, сокращен срок возврата из бюджета разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС. Индивидуальным предпринимателям предоставляется возможность перехода на иные режимы налогообложения и перерасчета единого налога в связи с временным неосуществлением ими деятельности.

Вводятся арендные каникулы, мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы. Местным органам власти предоставляется право уменьшать имущественные налоги. Указ содержит и другие меры экономической поддержки.