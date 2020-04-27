Власть занялась серьезным переформатированием бюджета

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На закупку оборудования и средств защиты для медицины из бюджета будет дополнительно выделено 800 млн рублей, сообщил первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой.

Подписанный 24 апреля указ президента № 143 «О поддержке экономики» в условиях пандемии Крутой назвал комплексным документом.

При этом он отметил, что меры поддержки предпринимались на протяжении последних полутора месяцев. Вице-премьер, в частности, назвал решение о рассрочке по уплате дивидендов за прошлый год.

«Или президентские решения по доплатам медикам. Они очень дорогие, гораздо более дорогие, чем отдельные решения из этого указа», — подчеркнул Крутой 26 апреля в передаче «Контуры» на телеканале ОНТ.

Он также напомнил, что правительство разрешило не начислять амортизацию, расширило в полтора раза перечень социально значимых товаров, по которым регулируются цены.

Был введен мораторий на банкротство на три-шесть месяцев, «чтобы предприятия не волновались, что они попадут под какие-то процедуры несостоятельности».

«Все это, на самом деле, меры из большой комплексной истории, когда поддержку получает вся экономика», — заявил первый вице-премьер.

По словам Крутого, первый большой блок поддержки — это выделение дополнительных средств на систему здравоохранения.

«Сейчас происходит серьезное переформатирование бюджета: мы ищем дополнительные ресурсы на поддержку сферы медицины. Это оборудование, тест-системы, защитные средства и прочее — это плюс 800 миллионов рублей только по текущей оценке, а также президентские деньги на доплаты медикам, которые сегодня находятся на передовой. Их поддерживать будем отдельно», — отметил Крутой.

По его словам, указ президента в первую очередь касается сферы услуг.

«Местные органы власти получат эти полномочия — предоставлять налоговый кредит или арендные каникулы, или снижать ставки имущественных налогов. Получат право работать с индивидуальными предпринимателями, которые сейчас оказались в сложной ситуации, когда нет клиентов, и они вынуждены приостановить свою деятельность. Единый налог они уплатили заранее, потому что так построен Налоговый кодекс, а сейчас им эти деньги могут вернуть. И вообще, ставку единого налога снизить в два раза, исходя из норм этого указа», — добавил чиновник.

Ряд мер касается крупных компаний, причем всех — и частных, и государственных», в частности, это более быстрый возврат НДС, отметил Крутой.

В энергетическом блоке, по его словам, определено, что задолженность за энергоресурсы в иностранной валюте будет пересчитана по курсу рубля на 31 декабря 2019 года. Только за счет этой меры долги за энергоресурсы будут списаны примерно на 20%, подчеркнул первый вице-премьер.

Дмитрий Крутой также рассказал, как будет решаться вопрос отрицательных курсовых разниц. Выбранный организацией порядок их налогового учета может быть изменен однократно в течение 2020 года, отметил он.

«Второе решение — мы его буквально на следующей неделе президенту отнесем — это рассрочить те разницы, которые уже накопились, на период до конца 2022 года, то есть, почти на три года. Это тоже определенным образом разгрузит оборотные средства наших организаций», — подчеркнул первый вице-премьер.
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Тэги: коронакризис бюджет-2020 Персона: Дмитрий Крутой

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