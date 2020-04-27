Черная полоса брестского «Динамо» продолжается. Полная картина шестого тура
Действующий чемпион Беларуси — брестское «Динамо» — продолжает неприятно удивлять своих поклонников.
Из шести проведенных в этом первенстве матчей «бело-голубые» выиграли всего два противостояния. Еще одну встречу они завершили вничью и три проиграли.
Вот как выглядит полная картина тура шестого тура в высшей лиге:
- «Смолевичи» — «Динамо-Минск» — 1:3;
- «Неман» — «Энергетик-БГУ» — 3:0;
- «Славия» — «Минск» — 1:3;
- «Городея» — БАТЭ — 0:2;
- «Динамо-Брест» — «Шахтер» — 0:2;
- «Слуцк» — «Белшина» — 3:2;
- «Торпедо-БелАЗ» — «Рух» — 0:0;
- «Ислочь» — «Витебск» — 2:0.
Турнирное положение команд после шести туров следующее:
- Слуцк — 13;
- Ислочь — 12;
- Торпедо-БелАЗ — 11;
- БАТЭ — 10;
- Витебск — 10;
- Городея — 9;
- Энергетик-БГУ — 9;
- Минск — 9;
- Динамо (Мн) — 9;
- Неман — 8;
- Шахтер — 8;
- Рух — 8;
- Славия — 7;
- Динамо (Бр) — 7;
- Смолевичи — 3;
- Белшина — 2.
Следующий тур запланирован на 1-3 мая.