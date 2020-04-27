Черная полоса брестского «Динамо» продолжается. Полная картина шестого тура

Действующий чемпион Беларуси — брестское «Динамо» — продолжает неприятно удивлять своих поклонников.

Фото ФК «Шахтер»

Из шести проведенных в этом первенстве матчей «бело-голубые» выиграли всего два противостояния. Еще одну встречу они завершили вничью и три проиграли.

Вот как выглядит полная картина тура шестого тура в высшей лиге:

«Смолевичи» — «Динамо-Минск» — 1:3;

«Неман» — «Энергетик-БГУ» — 3:0;

«Славия» — «Минск» — 1:3;

«Городея» — БАТЭ — 0:2;

«Динамо-Брест» — «Шахтер» — 0:2;

«Слуцк» — «Белшина» — 3:2;

«Торпедо-БелАЗ» — «Рух» — 0:0;

«Ислочь» — «Витебск» — 2:0.

Турнирное положение команд после шести туров следующее:

Слуцк — 13; Ислочь — 12; Торпедо-БелАЗ — 11; БАТЭ — 10; Витебск — 10; Городея — 9; Энергетик-БГУ — 9; Минск — 9; Динамо (Мн) — 9; Неман — 8; Шахтер — 8; Рух — 8; Славия — 7; Динамо (Бр) — 7; Смолевичи — 3; Белшина — 2.

Следующий тур запланирован на 1-3 мая.