Черная полоса брестского «Динамо» продолжается. Полная картина шестого тура

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Действующий чемпион Беларуси — брестское «Динамо» — продолжает неприятно удивлять своих поклонников.

Фото ФК «Шахтер»

Из шести проведенных в этом первенстве матчей «бело-голубые» выиграли всего два противостояния. Еще одну встречу они завершили вничью и три проиграли.

Вот как выглядит полная картина тура шестого тура в высшей лиге:

  • «Смолевичи» — «Динамо-Минск» — 1:3;
  • «Неман» — «Энергетик-БГУ» — 3:0;
  • «Славия» — «Минск» — 1:3;
  • «Городея» — БАТЭ — 0:2;
  • «Динамо-Брест» — «Шахтер» — 0:2;
  • «Слуцк» — «Белшина» — 3:2;
  • «Торпедо-БелАЗ» — «Рух» — 0:0;
  • «Ислочь» — «Витебск» — 2:0.

Турнирное положение команд после шести туров следующее:

  1. Слуцк — 13;
  2. Ислочь — 12;
  3. Торпедо-БелАЗ — 11;
  4. БАТЭ — 10;
  5. Витебск — 10;
  6. Городея — 9;
  7. Энергетик-БГУ — 9;
  8. Минск — 9;
  9. Динамо (Мн) — 9;
  10. Неман — 8;
  11. Шахтер — 8;
  12. Рух — 8;
  13. Славия — 7;
  14. Динамо (Бр) — 7;
  15. Смолевичи — 3;
  16. Белшина — 2.

Следующий тур запланирован на 1-3 мая.
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Тэги: футбол-Беларусь

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