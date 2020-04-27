Что случилось с рублем

На прошедшей неделе (20-26 апреля) белорусский рубль серьезно штормило: то он катился в тартарары, то взлетал вверх.

Вот как «отстрелялись» три основные иностранные валюты и две стран-соседок Беларуси:

евро снизился на 0,0019 пункта (с 2,6489 до 2,647);

доллар вырос на 0,018 пункта (с 2,445 до 2,463);

российский рубль потерял на 0,0076 пункта (с 3,3049 до 3,2973 за 100 российских);

злотый поднялся на 0,0197 пункта (с 5,8344 до 5,8541 за 10 злотых);

гривна добавил 0,0424 пункта (с 9,0329 до 9,0753 за 100 гривен).

Национальный банк Беларуси в мартовском комментарии ситуации на валютном рынке констатировал, что спрос на инвалюту значительно вырос, но в стране сохраняется режим плавающего курса и валютные интервенции будут осуществляться в ограниченных объемах.

В марте регулятор потратил 865,5 млн долларов на валютные интервенции для поддержки курса белорусского рубля. За первый месяц весны белорусский рубль ослаб к корзине иностранных валют на 6,6%. По отношению к доллару национальная валюта за месяц потеряла 15,5% стоимости, к евро — 15,3%, к российскому рублю — укрепилась на 1,5%.

7 апреля главный банк страны сообщил, что золотовалютные резервы Беларуси сократились за март на 1 млрд 18,4 млн долларов, или на 11,6%, и составили на 1 апреля 7,79 млрд долларов.