Беларусь ждет от МВФ 900 млн долларов

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Беларусь направила заявки на привлечение внешних заимствований на 2-2,5 млрд долларов, сообщил первый вице-премьер Дмитрий Крутой.

Фото pixabay.com

«Последний блок — это работа с внешними нашими друзьями, международными финансовыми организациями, рядом правительств. Всемирный банк, МВФ, Банк развития Китая, Европейский инвестиционный банк — практически все из них уже получили наши заявки», — рассказал Крутой.

По его словам, «сейчас идет еженедельная работа, чтобы постараться получить ресурсы, разгрузить бюджет, поддержать устойчивость нашего государственного долга и возможности его рефинансирования в том объеме, как мы планировали в начале года». Никто из тех, к кому обратились, не отказал, подчеркнул чиновник.

Переговоры с МВФ в рамках квоты Беларуси идут примерно о привлечении 900 млн долларов, Всемирным банком — 300 млн долларов, Европейским инвестиционным банком — тоже примерно 300 млн долларов.

«Суммарно где-то 2-2,5 миллиарда долларов мы сможем привлечь от внешних кредиторов. Это будет очень хорошая цифра», — считает первый вице-премьер.

Он также уточнил стоимость программы поддержки экономики. «Весь пакет поддержки, и прямой, и косвенной, стоит примерно пять-шесть миллиардов рублей. На сегодняшний день это три -четыре процента от годового объема ВВП. Я считаю, это приемлемая цифра», — считает Крутой.

«Дальше, по мере развития ситуации (к сожалению, еженедельно поступают новая информация), нужно будет заниматься текущей тактической оперативной ситуацией с конкретными заемщиками, и эта сумма может увеличиться», — считает Крутой.

Ранее сообщалось, что замминистра экономики Дмитрий Матусевич рассказал, что представители экономического блока правительства ведут переговоры с рядом международных финансовых организаций: «Эти средства [которые удастся привлечь] также, возможно, трансформируются в дешевые кредитные линии».
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Тэги: кредиты Беларусь-МВФ Персона: Дмитрий Крутой

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