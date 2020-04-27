«Никто в Беларуси даже представить не может, сколько людей заболело COVID-19»
Украинский защитник баскетбольного клуба «Гродно-93» Максим Мирошниченко рассказал сайту Федерации баскетбола своей страны о жизни в Беларуси в период пандемии.
Спортсмен отметил, что в республике «абсолютно все работает: кафе, рестораны, тренажерные залы, торговые центры, ночные клубы».
Правда, заметил он, посетителей в этих местах гораздо меньше чем обычно, так как люди побаиваются за свою жизнь.
По его словам, в стране проводятся защитные мероприятия, а антисептики в свободном доступе имеются в магазинах: «Вот только статистику никто не наводит».
Мирошниченко подчеркнул, что «никто в Беларуси даже представить не может сколько людей заболело».
«На телевидении пытаются об этом осторожно говорить. Иногда в новостях показывают, что умерла семья от пневмонии, но не от коронавируса. Говорят где-то так: "просто у них было еще куча болячек и они были жирными и паршиво питались". Вот так. Могут еще показать Украину и привести статистику тех, кто заболел, говоря при этом как плохи дела у наших соседей.
По официальным данным Минздрава Беларуси на 26 апреля, в стране выявлено почти 10,5 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа, вызывающим заболевание COVID-19. Умерло 72 человека.
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