«Никто в Беларуси даже представить не может, сколько людей заболело COVID-19»

Украинский защитник баскетбольного клуба «Гродно-93» Максим Мирошниченко рассказал сайту Федерации баскетбола своей страны о жизни в Беларуси в период пандемии.

Спортсмен отметил, что в республике «абсолютно все работает: кафе, рестораны, тренажерные залы, торговые центры, ночные клубы».

Правда, заметил он, посетителей в этих местах гораздо меньше чем обычно, так как люди побаиваются за свою жизнь.

По его словам, в стране проводятся защитные мероприятия, а антисептики в свободном доступе имеются в магазинах: «Вот только статистику никто не наводит».

Мирошниченко подчеркнул, что «никто в Беларуси даже представить не может сколько людей заболело».

«На телевидении пытаются об этом осторожно говорить. Иногда в новостях показывают, что умерла семья от пневмонии, но не от коронавируса. Говорят где-то так: "просто у них было еще куча болячек и они были жирными и паршиво питались". Вот так. Могут еще показать Украину и привести статистику тех, кто заболел, говоря при этом как плохи дела у наших соседей.

По официальным данным Минздрава Беларуси на 26 апреля, в стране выявлено почти 10,5 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа, вызывающим заболевание COVID-19. Умерло 72 человека.

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