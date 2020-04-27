Госавтоинспекция работает в усиленном режиме

/ Общество
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На длинных выходных в Беларуси сотрудники Госавтоинспекции переведены на усиленный вариант несения службы.

Как сообщает МВД, это сделано, прежде всего, для «более качественного обеспечения безопасности на дорогах и сокращения количества аварий».

В поле зрения инспекторов будут находиться все участники дорожного движения.

С учетом Радуницы вблизи кладбищ будут работать дополнительные экипажи ДПС.

Любителям быстрой езды необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность поведения лихачей получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

Напомним, после замечаний Лукашенко о том, что из водителей делают злостных нарушителей, ГАИ пересмотрела подход к разрешенным скоростным режимам на некоторых участках дорог.

Напомним, что по всей стране проходит спецмероприятие «Открой сезон без нарушений!», направленная на предупреждение ДТП с участием двухколесного транспорта.

В ГАИ отметили, что за январь-март на дорогах Беларуси по вине водителей мототранспорта произошло 12 ДТП, в которых два человека погибли и 11 получили ранения.

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Тэги: ГАИ

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