В Борисове у девочки застряла рука между бетонных плит. Пришлось вызывать спасателей
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Травму кисти получила девочка 2007 года, у которой рука застряла между бетонными плитами. Инцидент случился вечером 26 апреля в Борисове на улице Ватутина.
Как
Пришлось звонить на 112. С помощью специального инструмента спасатели освободили конечность.
Бригадой скорой помощи школьница была доставлена в больницу с ампутацией ногтевой фаланги и ушибами. После осмотра и оказания помощи девочку отпустили домой.