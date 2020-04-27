В Борисове у девочки застряла рука между бетонных плит. Пришлось вызывать спасателей

Травму кисти получила девочка 2007 года, у которой рука застряла между бетонными плитами. Инцидент случился вечером 26 апреля в Борисове на улице Ватутина.

Как сообщает пресс-служба МЧС, девочка засунула левую руку в пространство между двумя бетонными коробами, уложенными друг на друга, а обратно вытянуть руку уже не получилось.

Пришлось звонить на 112. С помощью специального инструмента спасатели освободили конечность.

Бригадой скорой помощи школьница была доставлена в больницу с ампутацией ногтевой фаланги и ушибами. После осмотра и оказания помощи девочку отпустили домой.