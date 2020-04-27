«Газель» и «Мицубиси» столкнулись лоб в лоб в Витебском районе: три человека в больнице

Лобовое столкновение произошло около полудня 26 апреля на автодороге М3 возле деревни Песчанка Витебского района.

Столкнулись грузовая «Газель» и легковой «Мицубиси». Пассажиры легковушки — мужчина и женщина — смогли самостоятельно выбраться из разбитой машины, а вот водитель оказался заблокирован.

Прибывшие по вызову сотрудники МЧС с помощью специального инструмента извлекли водителя из автомобиля и передали медикам.

Все трое — водитель и пассажиры «Мицубиси» — с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.