«Газель» и «Мицубиси» столкнулись лоб в лоб в Витебском районе: три человека в больнице
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Лобовое столкновение произошло около полудня 26 апреля на автодороге М3 возле деревни Песчанка Витебского района.
Столкнулись грузовая «Газель» и легковой «Мицубиси». Пассажиры легковушки — мужчина и женщина — смогли самостоятельно выбраться из разбитой машины, а вот водитель оказался заблокирован.
Прибывшие по вызову сотрудники МЧС с помощью специального инструмента извлекли водителя из автомобиля и передали медикам.
Все трое — водитель и пассажиры «Мицубиси» — с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.
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