«Газель» и «Мицубиси» столкнулись лоб в лоб в Витебском районе: три человека в больнице

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Лобовое столкновение произошло около полудня 26 апреля на автодороге М3 возле деревни Песчанка Витебского района.

Столкнулись грузовая «Газель» и легковой «Мицубиси». Пассажиры легковушки — мужчина и женщина — смогли самостоятельно выбраться из разбитой машины, а вот водитель оказался заблокирован.

Прибывшие по вызову сотрудники МЧС с помощью специального инструмента извлекли водителя из автомобиля и передали медикам.

Все трое — водитель и пассажиры «Мицубиси» — с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

 

 

Фото 112.by
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Тэги: ДТП Город: Витебск

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