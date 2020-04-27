В Кремле рассчитывают, что ситуация с распространением COVID-19 в России стабилизируется к середине мая

К середине мая России удастся выйти на стабилизацию ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией — то есть добиться, чтобы число заболевших перестало возрастать.

Такую надежду в интервью «Аргументам и фактам» высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото kremlin.ru

«Где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче», — отметил пресс-секретарь Путина.

Песков отметил, что сейчас главное — сделать так, чтобы не рухнула система здравоохранения.

«Наиболее эффективные антиэпидемиологические меры связаны с различными режимами самоизоляции. И здесь важно найти золотую середину. С одной стороны — обеспечивать приоритетную задачу сохранения человеческих жизней, с другой — не дать утонуть экономике», — отметил он.