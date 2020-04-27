В Казахстане режим чрезвычайного положения продлен до 11 мая

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.

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Как отмечается в сообщении на сайте главы государства, такое решение принято в связи со сложной ситуацией в стране.

При этом власти намерены пойти на некоторое смягчение режима. Так, некоторым организациям и предприятия будет разрешено возобновить работу. В список войдут в том числе промышленные предприятия, строительные и транспортные компании, банки.

С 1 мая возобновится пассажирское авиасообщение между Нур-Султанов и Алматы. В отношении других направлений по-прежнему будет действовать временный запрет на полеты.

Режим ЧП будет прекращен 11 мая, если не произойдет новая вспышка коронавируса.

Ограничительные меры в Казахстане действуют с 16 марта. Приостановлена работа торговых центров, кинотеатров, введен запрет на массовые мероприятия, организации и учреждения переведены на дистанционный режим работы, ограничена работа общественного транспорта.