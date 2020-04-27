Огонь повредил один из элементов мемориального комплекса «Тростенец»

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Один из элементов мемориального комплекса «Тростенец» поврежден в результате пожара в ночь на 27 апреля.

Как сообщает МЧС, информация о возгорании поступила в 03:30. Установлено, что произошло загорание деревянной обшивки макета смотровой вышки на площади два квадратных метра.

В результате инцидента повреждена деревянная обшивка. Причина пожара устанавливается.

Мемориальный комплекс расположен рядом с микрорайоном Шабаны.
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Тэги: Тростенец возгорание Город: Минск

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