Огонь повредил один из элементов мемориального комплекса «Тростенец»

Один из элементов мемориального комплекса «Тростенец» поврежден в результате пожара в ночь на 27 апреля.

Как сообщает МЧС, информация о возгорании поступила в 03:30. Установлено, что произошло загорание деревянной обшивки макета смотровой вышки на площади два квадратных метра.

В результате инцидента повреждена деревянная обшивка. Причина пожара устанавливается.

Мемориальный комплекс расположен рядом с микрорайоном Шабаны.