Число случаев COVID-19 в Беларуси превысило 11 тысяч, умерли 75 человек

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Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало обновленные данные по ситуации с заболевшими коронавирусной инфекцией.

По данным на 27 апреля, всего с начала пандемии зарегистрировано 11 289 случаев COVID-19. Отмечается, что это составляет 7,5% от количества проведенных тестов. Всего проведено 153 845 тестов.

Выздоровели и выписаны 1740 пациентов, умерли 75 пациентов «с рядом хронических заболеваний».

За минувшие сутки прирост случаев коронавирусной инфекции составил 826 (+7,9%), зарегистрировано три летальных исхода.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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