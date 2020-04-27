В Новой Зеландии смогли остановить распространение коронавируса

Глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что в стране смогли остановить распространение коронавируса. Уже сегодня начинается поэтапное смягчение ограничительных мер.

Окленд, Новая Зеландия. Фото pixabay.com

Как сообщает The Guardian , режим ограничительных мер четвертого уровня действовал четыре недели. В этот период не работали почти все предприятия, закрылись школы, граждане должны были соблюдать режим самоизоляции.

Третий уровень ограничительных мер предполагает открытие большего числа магазинов, возобновить работу смогут объекты общественного питания. В школы разрешено отпускать детей в возрасте до 10 лет, которые не могут учиться дома, так как их родители должны вернуться на работу.

Ожидается, что уже во вторник на работу вернутся около миллиона новозеландцев.

По заявлению правительства, ограничения третьего уровня продлятся не менее двух недель, после чего будет принято решение, продолжать ли смягчение ограничений.

С начала пандемии в Новой Зеландии скончались 19 человек с подтвержденным тестом на COVID-19.