Математический расчет. В Беларуси коронавирус будет побежден к 7 июля

Вспышка коронавирусной инфекции в Беларуси полностью завершится к 7 июля. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD).

Согласно расчетам ученых, уже к 20 мая в Беларуси будут выявлены 97% случаев коронавируса, 99% — 29 мая, 100% — 7 июля, после чего новых случаев заражения не будет.

В России новые случаи не будут регистрироваться после 19 августа, в Украине — после 7 июля, в Польше — после 30 августа, в Латвии — после 17 июня. Литва в исследовании не упоминается.

Текущая вспышка коронавируса в мире окончательно завершится к 27 ноября.