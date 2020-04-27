Российского священника лишили права проповедовать за отрицание коронавируса

Екатеринбургская епархия Русской православной церкви лишила права проповедовать заштатного клирика Екатеринбургской епархии схиигумена Сергия (Романова).

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Как сообщает E1.ru , ранее священник высказался против рекомендаций властей не ходить в храм во время пандемии COVID-19, а также усомнился в самом существовании вируса.

«Предлагаю страдающим старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающим русскому народу самоизоляцию, забыть Бога, запрещать ходить в храмы, выселить их по выбору в республику Биробиджан, либо на остров Мартиника или на остров Спиналонга», — заявил священник на проповеди 25 апреля.