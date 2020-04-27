Российского священника лишили права проповедовать за отрицание коронавируса
Екатеринбургская епархия Русской православной церкви лишила права проповедовать заштатного клирика Екатеринбургской епархии схиигумена Сергия (Романова).
Как сообщает
«Предлагаю страдающим старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающим русскому народу самоизоляцию, забыть Бога, запрещать ходить в храмы, выселить их по выбору в республику Биробиджан, либо на остров Мартиника или на остров Спиналонга», — заявил священник на проповеди 25 апреля.
Схиигумен Сергий также назвал эпидемию коронавируса в России «несуществующей». Кроме того, священник говорил, что любой посягающий на закрытие храмов «будет проклят», отмечает