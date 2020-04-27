В Таджикистане объявили школьные каникулы и приостановили футбольный чемпионат

Власти Таджикистана «в связи с угрозой эпидемии» приняли решение объявить каникулы в школах и приостановить чемпионат страны по футболу.

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Каникулы во всех дошкольных и общеобразовательных учреждениях начнутся 27 апреля и продлятся до 10 мая включительно. Занятия в высших учебных заведениях продолжатся.

Также решено ввести временный запрет на организацию и проведение массовых мероприятий. В том числе на две недели поставлен на паузу национальный футбольный чемпионат — один из нескольких продолжающихся на планете турниров.