Американские медики назвали новые симптомы COVID-19
По мнению федеральных органов здравоохранения США, кроме общеизвестных установлены и новые симптомы заболевания COVID-19.
Как отмечают медики, признаками коронавирусной инфекции могут быть:
- озноб;
- регулярный тремор с ознобом;
- мышечная или головная боль;
- боль в горле;
- потеря обоняния или вкуса.
Отметим, что Центры по контролю и профилактике заболеваний ранее называли в качестве возможных симптомов COVID-19 лихорадку, нехватку воздуха и кашель, пишет
По данным Минздрава на 27 апреля, всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 11 289 случаев COVID-19. Это составляет 7,5% от всего количества проведенных тестов (153 845). Выздоровели и выписаны 1740 пациентов, умерли 75 пациентов «с рядом хронических заболеваний» (за сутки прирост случаев коронавирусной инфекции составил 826, зарегистрировано три летальных исхода).
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