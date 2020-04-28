Американские медики назвали новые симптомы COVID-19

/ Мир
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По мнению федеральных органов здравоохранения США, кроме общеизвестных установлены и новые симптомы заболевания COVID-19.

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Как отмечают медики, признаками коронавирусной инфекции могут быть:

  • озноб;
  • регулярный тремор с ознобом;
  • мышечная или головная боль;
  • боль в горле;
  • потеря обоняния или вкуса.

Отметим, что Центры по контролю и профилактике заболеваний ранее называли в качестве возможных симптомов COVID-19 лихорадку, нехватку воздуха и кашель, пишет «ГА».

По данным Минздрава на 27 апреля, всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 11 289 случаев COVID-19. Это составляет 7,5% от всего количества проведенных тестов (153 845). Выздоровели и выписаны 1740 пациентов, умерли 75 пациентов «с рядом хронических заболеваний» (за сутки прирост случаев коронавирусной инфекции составил 826, зарегистрировано три летальных исхода).

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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