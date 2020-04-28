Сезон в английской Премьер-лиге может возобновиться в начале лета

Самый сильный, по мнению экспертов, футбольный чемпионат в мире — английская Премьер-лига, может возобновиться в начале лета.

Представители высшего дивизиона первого мая проведут встречу в рамках видеоконференции.

Ожидается, что турнир может продолжиться восьмого июня, а завершиться в конце июля.

Скорее всего, поединки будут проходить без болельщиков, пишет championat.com .

Ранее сообщалось, что на заседании совета Серии А (высший дивизион итальянского футбола) принято решение доиграть чемпионат 2019/2020.