Сезон в английской Премьер-лиге может возобновиться в начале лета
Самый сильный, по мнению экспертов, футбольный чемпионат в мире — английская Премьер-лига, может возобновиться в начале лета.
Представители высшего дивизиона первого мая проведут встречу в рамках видеоконференции.
Ожидается, что турнир может продолжиться восьмого июня, а завершиться в конце июля.
Скорее всего, поединки будут проходить без болельщиков, пишет
Ранее сообщалось, что на заседании совета Серии А (высший дивизион итальянского футбола) принято решение доиграть чемпионат 2019/2020.